Политика

60 депутатов задекларировали доходы ниже прожиточного минимумаМР7.ру 03:20

60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, а 11 человек указали минимальный заработок, сообщает РБК. Также среди парламентариев нашли 6 миллиардеров.
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60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума за 2018 год, 11 указали нулевой заработок

Эхо Москвы06:35

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Lenta.ru02:17

РБК: 60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума

Новая газета02:59

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URA.Ru02:55

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Фонтанка.Ру03:31

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Snob.ruвчера в 23:43

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБКвчера в 23:00
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