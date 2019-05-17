Политика
60 депутатов задекларировали доходы ниже прожиточного минимумаМР7.ру 03:20
60 региональных депутатов задекларировали за 2018 год доход ниже прожиточного минимума, а 11 человек указали минимальный заработок, сообщает РБК. Также среди парламентариев нашли 6 миллиардеров.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика
В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Авто
Российский офис Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель
По информации пресс-службы марки, уже 1 сентября в российском офисе произойдут кадровые перемены — ныне действующего главу «Мерседес-Бенц Рус» Яна Мадея сменит Хольгер Зуффель.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Новое оборудование появится в областной детской клинической
Обновлено в 08:46
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Теннис
Федерер снялся с «Мастерса» в Риме
Обновлено в 08:42
Музыка
Группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом
Обновлено в 07:07
Общество
Как шоу «Голос» подрывает веру в электронную демократию
Победе была не рада, похоже, даже наставница Микеллы Светлана Лобода, которая отказалась теперь сотрудничать с проектом "Голос".
Обновлено в 08:04
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией
Обновлено в 05:16
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
На проспекте Металлистов неизвестный избил 12-летнего мальчика
Неизвестный мужчина решил напасать на 12-летнего подростка на проспекте Металлистов.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Общество
Ева Лонгория показала грудь на премьере «Рокетмена» в Каннах: фото
Ева Лонгория в третий день проведения кинофестиваля дважды сменила платье на премьере фильма "Рокетмэн" про знаменитого Элтона Джона.
Обновлено в 03:10
Политика
В Ростов прибыл Дмитрий Медведев
В Ростовскую область с рабочим визитом прилетел председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 08:07
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Происшествия
Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре
16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51