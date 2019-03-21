Происшествия
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человекАвторадио 12:36
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Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Общество
Алексей Текслер начал объезд Челябинска с новых микрорайонов
Алексей Текслер, перед которым стоит задача всего за полгода показать свою эффективность на посту главы Южного Урала, начал объезд региона.
Обновлено в 23:11
Происшествия
Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову
В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.
Обновлено в 21:58
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Для эксперимента ученые взяли пять молодых самцов макаки-резуса, не достигших полового созревания.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Политика
МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу
В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Политика
Кремль завершил весеннюю серию губернаторских отставок
В четверг о добровольных досрочных отставках объявили губернаторы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг.
Обновлено в 17:32
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней
Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.
Обновлено в 20:48
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 21:31
Общество
Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».
Обновлено в 07:07
Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Происшествия
В Новой Зеландии почтили память погибших при стрельбе в мечетях
«Новая Зеландия замерла на две минуты молчания, чтобы почтить память 50 жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч», — говорится в тексте.
Обновлено в 21:44
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено в 21:40
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Важное за сутки
ОРВИ засыпает, просыпаются осложнения: когда слабость и кашель после болезни становятся опасными
Многие с осени переболели ОРВИ (или гриппом), некоторые даже не один раз.
Обновлено в 23:00