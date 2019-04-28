Футбол

600-й гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»Вести.Ru вчера в 17:27

Интер — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Раджа Наингголан
7′
40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
44′
45′
Джорджо Кьеллини
49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
82′
86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
90′+2′
Мойсе Кин
Туринский "Ювентус" завершил ничьей матч 34 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречался с миланским "Интером".
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