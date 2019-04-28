Футбол
600-й гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»Вести.Ru вчера в 17:27
Раджа Наингголан
|7′
|40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
|44′
|45′
Джорджо Кьеллини
|49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
|60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
|62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
|74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
|80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
|82′
|86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
|90′+2′
Мойсе Кин
|54%
|Владение мячом
|46%
|87%
|Процент точных передач
|87%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|3
|12
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Интер
Расстановка 4‑5‑1
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
15
Мариу
8
Весино
20
Валеро
77
Брозович
44
Перишич
10
Мартинес
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
37
Спинаццола
23
Джан
5
Пьянич
18
Кин
16
Куадрадо
7
Роналду
35
Перейра
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Туринский "Ювентус" завершил ничьей матч 34 тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречался с миланским "Интером".
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