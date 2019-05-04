Религия

5 мая православные христиане отмечают Красную горкуПятый канал вчера в 18:30

Испокон веков на Руси в первое воскресенье после Светлой недели игралось больше всего свадеб. В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
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Антипасха
Христианский праздник, празднуемый в исторических церквях в следующую неделю после Пасхи.
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