Политика

54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 годаМой Брянск 30 июля в 04:52

Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года. В августе 2017 года данный показатель составлял 67%, в октябре 2013 года — 40%. При этом 38% опрошенных заявили, что не хотят видеть Путина главой государства после этого президентского срока.
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Лев Гудков
Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.
— Лев Гудков, социологИнфо24 30 июля в 02:58
с чего всё началось
Более трети опрошенных россиян (38%) не хотят, чтобы Владимир Путин был президентом после 2024 года, когда завершится срок его полномочий, следует из результатов опроса
 «Левада-центра».
Коммерсантъ30 июля в 03:11

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