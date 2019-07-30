с чего всё началось

Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.

Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года. В августе 2017 года данный показатель составлял 67%, в октябре 2013 года — 40%. При этом 38% опрошенных заявили, что не хотят видеть Путина главой государства после этого президентского срока.

54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Политика Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.

Общество Медведев поручил проверить версию намеренного поджога лесов Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить возможность намеренного поджога лесных массивов.

Гаджеты Смартфоны Huawei на базе российской ОС «Аврора» появятся в РФ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выразило уверенность в том, что в ближайшее время гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться на базе российской операционной системы (ОС) «Аврора».

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.

Общество СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе "Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.

Здоровье Минздрав попросил жителей регионов с пожарами меньше курить Министерство здравоохранения выпустило рекомендации для жителей регионов России, которые подвержены лесным пожарам и задымлению.

Армия и оружие Пентагон объяснил, какую цель преследует в Сирии Международная коалиция во главе с США не готовит боевиков в Ираке и Сирии, а действует для увеличения стабильности в регионе, заявили в пресс-службе коалиции 31 июля РИА Новости.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Политика В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.

Космос «Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота» В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Если десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, то сегодня — 72%.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Происшествия Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.

Здоровье Врачи рассказали об опасности летнего похолодания Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.

Общество Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота» Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск к производителю средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.