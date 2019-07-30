Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 годаМой Брянск 30 июля в 04:52
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года. В августе 2017 года данный показатель составлял 67%, в октябре 2013 года — 40%. При этом 38% опрошенных заявили, что не хотят видеть Путина главой государства после этого президентского срока.
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Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.
— Лев Гудков, социологИнфо24 30 июля в 02:58
с чего всё началось
Более трети опрошенных россиян (38%) не хотят, чтобы Владимир Путин был президентом после 2024 года, когда завершится срок его полномочий, следует из результатов опроса «Левада-центра».Коммерсантъ30 июля в 03:11
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«Левада-центр»: 38% не хотят видеть Путина президентом после 2024 года, а 54% — хотят
Коммерсантъ30 июля в 03:11
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