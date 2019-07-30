с чего всё началось

Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.

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54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

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