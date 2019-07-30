Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 годаИнтерфакс 01:24
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%.
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Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.
— Лев Гудков, социологИнфо24 02:58
с чего всё началось
Более трети опрошенных россиян (38%) не хотят, чтобы Владимир Путин был президентом после 2024 года, когда завершится срок его полномочий, следует из результатов опроса «Левада-центра».Коммерсантъ03:11
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