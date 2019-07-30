с чего всё началось

Наиболее критично к относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные. Это группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально. Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%.

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

Происшествия СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Политика Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.

Музыка Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.

Политика США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.

Политика Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Политика Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.

Шоу-бизнес Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян 29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Общество Правительство предложит сократить способы госзакупок с 11 до трех Жуков возглавляет рабочую группу по анализу и совершенствованию процедур госзакупок. Ее сформировали в марте 2019 года по поручению Госдумы.

Кино Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.

Общество Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.

Наука Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.