38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, – таковы данные опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%.

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

Здоровье Производитель имплантатов Allergan отзывает в России ряд своих изделий Производитель имплантатов Allergan объявил об отзыве ряда изделий на территории РФ в связи с риском развития у владельцев анапластической крупноклеточной лимфомы.

Политика Украинский политолог сравнил Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.

Игры Phoenix Point выпустят позже, чем ожидалось Игру выпустят не ранее декабря, а в качестве причины было названо желание «отполировать» игру.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Культура В Пицунду из Парижа приедет органист Эдуард Оганесян В празднике органной музыки традиционно принимают участие абхазские органисты, есть ближний круг исполнителей, которые из года в год приезжают на фестиваль с новой программой, и музыканты, которые участвуют впервые.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Армия и оружие Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.

Политика Порошенко заявил, что не намерен прятаться Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.

Общество Власти утвердили список потенциально опасных пород собак Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Наука Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных Новый эксперимент "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) на Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария) Института ядерных исследований РАН по поиску нового типа частицы нейтрино начал набор данных, сообщил журналистам посетивший обсерваторию первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Происшествия ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Гаджеты Вскоре ожидается выход смартфона Redmi Note 8 Суббренд Xiaomi готовит к выходу флагманский девайс Note 8. Специализированные издания сообщают, что о скором выходе флагмана косвенно рассказал руководитель китайского бренда на своей страничке в соцсети Weibo, упомянув слоган «Всегда верь, что хорошие вещи случаются».

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Хоккей Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Здоровье Врио губернатора Текслер сделал заявление об оптимизации медицины Текслер признал, что приоритет был отдан базовым больницам. При этом поликлиники и вообще районные учреждения здравоохранения закрывались.

Общество В Тульскую область произошло ультраполярное вторжение Тульская область оказалась на пути редкого метеорологического явления. Синоптики называют его ультраполярным вторжением.

Общество Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.

Авто Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.

Путешествия Россиян стали хуже обслуживать в Анталье По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.