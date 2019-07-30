Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 годаИнтерфакс 01:24

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%.
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Лев Гудков
Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.
— Лев Гудков, социологInfox.ru 02:45
с чего всё началось

Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, – таковы данные опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомостивчера в 17:14

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Более половины россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

News.ru02:47

«Левада-центр»: 38% россиян не хотели бы видеть Путина на посту президента после 2024 года

Новая газета02:37

54% россиян хотят оставить Путина в Кремле после 2024 г

Московский Комсомолецвчера в 18:04

«Левада-центр»: 38% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Дождь01:30

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

Интерфакс01:24

54% россиян хотели бы, чтобы Путин оставался президентом и после окончания нынешнего срока полномочий в 2024 году

Эхо Москвы02:32

Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Ведомостивчера в 17:14
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Здоровье

Производитель имплантатов Allergan отзывает в России ряд своих изделий

Производитель имплантатов Allergan объявил об отзыве ряда изделий на территории РФ в связи с риском развития у владельцев анапластической крупноклеточной лимфомы.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Происшествия

Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане

Обновлено вчера в 22:42
Игры

Phoenix Point выпустят позже, чем ожидалось

Игру выпустят не ранее декабря, а в качестве причины было названо желание «отполировать» игру.
Обновлено в 00:50
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Культура

В Пицунду из Парижа приедет органист Эдуард Оганесян

В празднике органной музыки традиционно принимают участие абхазские органисты, есть ближний круг исполнителей, которые из года в год приезжают на фестиваль с новой программой, и музыканты, которые участвуют впервые.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика

Порошенко заявил, что не намерен прятаться

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Общество

Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Наука

Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных

Новый эксперимент "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) на Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария) Института ядерных исследований РАН по поиску нового типа частицы нейтрино начал набор данных, сообщил журналистам посетивший обсерваторию первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
Обновлено вчера в 02:46
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

На Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина»

Обновлено в 01:35
Происшествия

ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты

Вскоре ожидается выход смартфона Redmi Note 8

Суббренд Xiaomi готовит к выходу флагманский девайс Note 8. Специализированные издания сообщают, что о скором выходе флагмана косвенно рассказал руководитель китайского бренда на своей страничке в соцсети Weibo, упомянув слоган «Всегда верь, что хорошие вещи случаются».
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Обновлено в 02:27
Хоккей

Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 01:54
Здоровье

Врио губернатора Текслер сделал заявление об оптимизации медицины

Текслер признал, что приоритет был отдан базовым больницам. При этом поликлиники и вообще районные учреждения здравоохранения закрывались.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

В Тульскую область произошло ультраполярное вторжение

Тульская область оказалась на пути редкого метеорологического явления. Синоптики называют его ультраполярным вторжением.
Обновлено в 02:22
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в РФ

Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
Путешествия

Россиян стали хуже обслуживать в Анталье

По словам дипломата, из-за роста цен отдыхающие стали чаще выбирать более бюджетные варианты размещения, качество которых не всегда удовлетворяет их запросам.
Обновлено в 02:55
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Главное