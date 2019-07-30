Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 годаИнтерфакс 01:24
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных, это рекордный показатель, пишут "Ведомости". В октябре 2013 года таких было меньше 40%.
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Мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту.
— Лев Гудков, социологInfox.ru 02:45
с чего всё началось
38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, – таковы данные опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 17:14
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