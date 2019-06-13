53 ребенка умерли, поев плоды личиГазета.Ru 04:07

53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА "Новости". По данным медицинских служб, смерти произошли за последние 10 дней. Все погибшие дети употребляли в пищу фрукты личи.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Политика Путин уволил двух генералов из дела Голунова Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Происшествия Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.

Экономика В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

Гаджеты Объявлена российская цена на смартфон Honor 20 Huawei объявила рублевую цену нового флагманского смартфона бренда Honor — аппарата Honor 20, который появится на полках российских магазинов электроники двадцать первого июня.

Кино Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.

Политика Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Кино Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла» Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.

Происшествия СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Авто Назвали сроки появления новой Lada 4x4 Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.

Экономика Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.

Шоу-бизнес Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.

Происшествия Суд обязал осужденного за превышение полномочий бывшего росгвардейца уплатить 9,7 млн руб Суд в Подмосковье обязал бывшего сотрудника Росгвардии, осужденного за превышение должностных полномочий, возместить ущерб на 9,7 млн рублей.

Политика В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе Россия выступает против скоропалительных выводов относительно инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе и призывает спокойно разобраться в ситуации.

Политика Украинская оппозиция пообещала переговоры с Россией В случае победы на парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет инициировать начало прямых переговоров в четырехстороннем формате Киев — Донецк — Луганск — Москва.

Шоу-бизнес Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.

Здоровье Игорь Руденя встретился с главными врачами Тверской области 13 июня Игорь Руденя провел встречу с главными врачами учреждений здравоохранения Тверской области.

Общество В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1 Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.

Шоу-бизнес Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.

Политика Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.

Футбол Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.