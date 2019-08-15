Экономика
Около трети россиян с трудом выплачивают кредитыМой Брянск вчера в 06:52
Согласно итогам исследования, 51% граждан имеют непогашенные кредиты. При этом отмечается, что 33% россиян испытывают сложности с выплатой кредитов. А 66% заявили, что у них с кредитами нет проблем.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 августа 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, какой процент семейного бюджета уходит у россиян на погашение кредитов, а также об оценках нашими согражданами собственных возможностей погашения имеющегося займа.ВЦИОМвчера в 05:44
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Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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