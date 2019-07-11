Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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Бизнес в России: взгляд изнутри

МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.
ВЦИОМ09:06

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Предприниматели не верят в улучшение бизнес-климата в РФ

News.ru07:01

ВЦИОМ: Больше половины предпринимателей недовольны условиями ведения бизнеса в России и не верят в их улучшение

Фонтанка.Ру06:23

Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Известия04:30

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Интерфакс05:48

ВЦИОМ: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными

ТАСС05:23

Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Ведомости04:30

ВЦИОМ: каждый второй бизнесмен в РФ скептично относится к будущему

Аргументы и Факты05:52
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Минске

Напомним, что президент Украины обратился через Facebook к президенту России с предложением провести переговоры в Минске, уточнив, что на встрече должны также присутствовать представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено в 11:27
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Культура

Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено в 05:20
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Политика

Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»

Ольга Бузова, королева «Инстаграма», вновь удивила своих многомиллионных поклонников.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Туск прокомментировал распад СССР

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал распад СССР, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 04:16
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Победитель «Замуж за Бузову» хочет снова стать женихом Ольги Бузовой

Мужчина выглядел очень многообещающим женихом для Ольги, но Бузова быстро разочаровалась в Денисе.
Обновлено в 11:20
Общество

«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети

Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Авто

В России подорожали сразу четыре модели Kia

Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»

В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
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Футбол

«Рубин» представил черный комплект формы

Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Футбол

УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 10:25
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Футбол

В Италии ожидают переход Рамиреса в «Спартак» за 12 млн евро

Ранее вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи в интервью Sport24 отметил, что клуб готов отпустить Рамиреса, если «Спартак» сделает хорошее предложение.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Невское ПКБ показало макет атомного авианосца «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне в Петербурге Невское проектно-конструкторской бюро 10 июля показало макет авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

Обновлено в 08:47
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