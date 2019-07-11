Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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с чего всё началось
МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМ09:06
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика
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Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
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Главу МВД Крыма сняли с должности
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В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
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Мужчина выглядел очень многообещающим женихом для Ольги, но Бузова быстро разочаровалась в Денисе.
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«Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети
Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.
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На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
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Сегодня "Рубин" презентовал домашнюю и выездную экипировку на новый сезон, а теперь представил и третью форму.
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Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
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В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
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Ранее вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи в интервью Sport24 отметил, что клуб готов отпустить Рамиреса, если «Спартак» сделает хорошее предложение.
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На Международном военно-морском салоне в Петербурге Невское проектно-конструкторской бюро 10 июля показало макет авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
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Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
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