Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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с чего всё началось
МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМ09:06
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Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
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Авто
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Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен впервые за много лет снимется в кино. Она сыграет одну из ролей в фильме «Вся жизнь впереди».
Обновлено вчера в 04:15
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
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Обновлено в 12:38
Футбол
L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна
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Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
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Обновлено в 13:07
Спорт
Сборная России проиграла бразильцам в полуфинале Универсиады
Обновлено в 13:24