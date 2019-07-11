МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.

с чего всё началось

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Политика Президент освободил от должности губернатора Севастополя Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.

Политика В офисе президента Украины начались обыски Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Происшествия Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.

Гаджеты В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.

Музыка Рэпер L`One рассказал, сколько стоит выход из Black Star Рэпер Леван Горозия, более известный как L`One, рассказал о своих попытках уйти из лейбла Black Star, пишет «Лента.ру».

Политика Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Общество Овны очень энергичны, а Раки могут поддаться лени Близнецы будут окружены приятной дружелюбной атмосферой. РАК Раки сегодня могут позволить себе полениться.

Политика На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Армия и оружие СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Политика Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.

Кино Софи Лорен впервые за 10 лет снимется в кино Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен впервые за много лет снимется в кино. Она сыграет одну из ролей в фильме «Вся жизнь впереди».

Политика МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.

Футбол L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна По информации L’Equipe, испанский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.