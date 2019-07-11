Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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Бизнес в России: взгляд изнутри

МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.
ВЦИОМ09:06

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Каждый второй российский предприниматель готовится к худшему

Ведомости17:24

Предприниматели не верят в улучшение бизнес-климата в РФ

News.ru07:01

ВЦИОМ: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными

ТАСС05:23

ВЦИОМ: каждый второй бизнесмен в РФ скептично относится к будущему

Аргументы и Факты05:52

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Интерфакс05:48

Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Известия04:30

ВЦИОМ: Больше половины предпринимателей недовольны условиями ведения бизнеса в России и не верят в их улучшение

Фонтанка.Ру06:23
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Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

"По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 20:06
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Малахов предъявил претензии Елене Малышевой

Обновлено в 22:00
Здоровье

Кардиохирурги МЦ ДВФУ внедрили новый высокотехнологичный метод в хирургии сердца

Фото: пресс-служба Медцентра ДВФУ Кардиохирурги МЦ ДВФУ внедрили новый высокотехнологичный метод в хирургии сердца.
Обновлено вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Газманов признался в алкогольной зависимости

Обновлено в 22:13
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено в 20:14
Транспорт

Области бреда. Как в Рязани оценили реформу общественного транспорта

Журналист YA62.ru пообщался с активистами, депутатами, архитекторами и сотрудниками транспортной отрасли Рязани, чтобы узнать их мнение о грядущей «транспортной реформе».
Обновлено в 04:00
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено в 19:11
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Политика

Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Домодедово задержали сотрудников таможни

Обновлено в 07:10
Общество

6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха

Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
Обновлено в 03:55
Авто

Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla

"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал про Остапа Бендера

Сериал расскажет о молодости Остапа Бендера и превращении его в великого комбинатора. Первая часть выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года.
Обновлено в 04:11
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Экономика

Заявки по безработице в США сократились на 13 тысяч

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 3,25 тыс. с уровня прошлой недели до 219,25 тыс. Уровень прошлой недели был пересмотрен до 222,5 тыс. с 222,25 тыс. Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июня, увеличилось на 27 тыс. с уровня пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,723 млн человек.
Обновлено в 09:12
Экономика

Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

Обновлено в 06:30
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Технологии

Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская

ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено в 22:24
Общество

Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД

В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Культура

Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Израиль поручил производство 1000 ракет «Барак-8» для Индии

Израильская фирма Rafael заключила контракт с компанией KRAS стоимостью 100 миллионов долларов, предусматривающий поставку ракет средней дальности для зенитно-ракетного комплекса "Барак-8".
Обновлено в 21:44
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено в 07:39
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России

Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 10:32
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
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