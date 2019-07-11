Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМ09:06
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Политика
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Против отца сестер Хачатурян возбудили дело
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«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае
Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
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Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
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В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
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Обновлено вчера в 23:30
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
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Политика
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Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
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Болельщики «Динамо» выбрали лучший гол в сезоне-2018/19
Гол защитника «Динамо» Владимира Рыкова в ворота «Спартака» (1:2) в минувшем сезоне РПЛ стал лучшим по версии болельщиков московского клуба.
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Пользователи социальных сетей напомнили, что Россия не закрывала для украинских кораблей проход через Керченский пролив, однако призвала соблюдать процедуру уведомления.
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В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
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