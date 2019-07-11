Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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Бизнес в России: взгляд изнутри

МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.
ВЦИОМ09:06

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Предприниматели не верят в улучшение бизнес-климата в РФ

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Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

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ВЦИОМ: каждый второй бизнесмен в РФ скептично относится к будущему

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ТАСС05:23

Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Ведомости04:30

ВЦИОМ: Больше половины предпринимателей недовольны условиями ведения бизнеса в России и не верят в их улучшение

Фонтанка.Ру06:23
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Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей

В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
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Центральный рынок горит в Перми

В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
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Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными и кощунственными протесты властей Эстонии и Латвии против салютов в честь освобождения Риги и Таллина.
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Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
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Авто

Тюнеры из Lorinser показали доработанный 700-сильный Mercedes-AMG G63

Немецкое ателье Lorinser разработало тюнинг-пакет для Mercedes-AMG G63.
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Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
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В Мытищах горит газовая станция северной ТЭЦ

В Мытищах Московской области горит газовая станция высокого давления на северной ТЭЦ-27.
Обновлено в 05:03
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Пассажиры петербургского метро жалуются на утку-попрошайку

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Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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Политика

«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу

"Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Замглавы АСВ сбежал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина

Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина.
Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды

За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны.
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Происшествия

Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

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Здоровье

Врачи назвали три симптома разрушения печени

Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.
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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев

Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
Обновлено в 08:47
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
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Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянникова по его просьбе.
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Происшествия

Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера

Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.
Обновлено в 11:04
Технологии

«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет

На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
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Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

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Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
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Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
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Происшествия

Директора Большого театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Александр Калинин обвиняется по статье "Мошенничество" Директора театра Большого театра кукол Александра Калинина отправили под домашний арест.
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Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

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Обновлено в 11:29
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