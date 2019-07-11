Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМ09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Центральный рынок горит в Перми
В Перми загорелось здание центрального рынка, сообщают местные СМИ. Причины пожара в настоящее время неизвестны.
Обновлено в 10:41
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
МИД назвал кощунством протесты Эстонии и Латвии против салютов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными и кощунственными протесты властей Эстонии и Латвии против салютов в честь освобождения Риги и Таллина.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Авто
Тюнеры из Lorinser показали доработанный 700-сильный Mercedes-AMG G63
Немецкое ателье Lorinser разработало тюнинг-пакет для Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Мытищах горит газовая станция северной ТЭЦ
В Мытищах Московской области горит газовая станция высокого давления на северной ТЭЦ-27.
Обновлено в 05:03
Общество
Пассажиры петербургского метро жалуются на утку-попрошайку
Обновлено в 11:30
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу
"Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Замглавы АСВ сбежал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина
Заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников уволился и покинул Россию сразу после задержания полковника ФСБ Дмитрия Черкалина.
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды
За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Врачи назвали три симптома разрушения печени
Доктора назвали три признака, которые говорят о разрушении печени.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Британские СМИ и пользователи сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Обновлено вчера в 20:22
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев
Сегодня, 11 июля, в Петербурге стало известно, что театральный мир потерял талантливого режиссера и актера Олега Дмитриева.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Десять сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках
Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
Обновлено в 08:47
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянникова по его просьбе.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера
Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.
Обновлено в 11:04
Технологии
«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет
На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 02:29
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Директора Большого театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Александр Калинин обвиняется по статье "Мошенничество" Директора театра Большого театра кукол Александра Калинина отправили под домашний арест.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29