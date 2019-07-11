Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс вчера в 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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с чего всё началось
МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМвчера в 09:06
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Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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Глава СПЧ не считает оскорбительной публикацию мема с фотографией кировского депутата
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не считает оскорбительной публикацию в соцсетях мема с использованием фотографии депутата городской думы Кирова Павла Валенчука и рассчитывает, что полиция правильно квалифицирует данный случай.
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Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
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Финансы
Курс рубля к доллару и евро начал снижаться
Утром в пятницу курс рубля к доллару и евро начал снижаться на "Московской бирже" после значительного роста в четверг.
Обновлено в 03:30
Спорт
Сборная России разгромила Францию
Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
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Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами
Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
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Политика
Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты
Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
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Политика
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС
Обновлено в 04:20
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Россия подтвердила начало поставок С-400 в Турцию
«ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки», — приводит РИА Новости сообщение российской службы.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Поставки пшеницы из Приморья в КНДР увеличились в 28 раз
Объём пшеницы, поставленный в КНДР из Приморья в первом полугодии, вырос в 28 раз по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Центробанк предложил отложить реформу накопительной пенсии
ЦБ предлагает перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщает РБК.
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Шоу-бизнес
Хаматову сравнили с сумасшедшим физиком-ядерщиком
Обновлено в 03:17
Музыка
Прошел первый чемпионат мира по вязанию под хеви-метал
В финском городе Йоэнсуу впервые прошел чемпионат мира по вязанию на спицах под хеви-метал.
Обновлено в 04:41
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено вчера в 11:04