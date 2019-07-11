МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.

с чего всё началось

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Происшествия Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).

Политика Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.

Политика Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.

Финансы Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Музыка Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Происшествия Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у московского банка Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Шоу-бизнес В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.

Интернет Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Общество «ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Происшествия В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Политика В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Здоровье В Петергофе корью заболел ребенок В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.