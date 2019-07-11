Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс вчера в 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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с чего всё началось
МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМвчера в 09:06
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Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
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Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Финансы
Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать
В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать.
Обновлено в 03:27
Политика
Мединский прокомментировал призыв снести памятник под Прохоровкой
Обновлено 10 июля в 09:22
Происшествия
В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек
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Обновлено в 02:49
Политика
Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ
Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне
В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
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Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске
На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.
Обновлено в 02:36
Интернет
Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника
Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Влашич – о контракте с ЦСКА, шансах Чалова в Европе и любимой кричалке фанатов
Лидер армейцев, подписавший с клубом пятилетний контракт, дал интервью "СЭ" перед началом сезона У 21-летнего хорвата толком не было отпуска.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
В Петергофе корью заболел ребенок
В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
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Авто
Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
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