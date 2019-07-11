Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс вчера в 05:48

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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Бизнес в России: взгляд изнутри

МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.
ВЦИОМвчера в 09:06

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Каждый второй российский предприниматель готовится к худшему

Ведомостивчера в 17:24

Предприниматели не верят в улучшение бизнес-климата в РФ

News.ruвчера в 07:01

Предприниматели назвали условия для бизнеса в России неблагоприятными

Известиявчера в 04:30

ВЦИОМ: каждый второй бизнесмен в РФ скептично относится к будущему

Аргументы и Фактывчера в 05:52

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

Интерфаксвчера в 05:48

ВЦИОМ: Больше половины предпринимателей недовольны условиями ведения бизнеса в России и не верят в их улучшение

Фонтанка.Рувчера в 06:23

ВЦИОМ: более 70% предпринимателей считают условия ведения бизнеса в РФ неблагоприятными

ТАССвчера в 05:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку

Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Финансы

Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать

В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку покусала мать.
Обновлено в 03:27
Политика

Мединский прокомментировал призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено 10 июля в 09:22
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Политика

Британский барон восхитился вежливостью делегации России в ПАСЕ

Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы выделялась на фоне европейских парламентариев своим вежливым и культурным поведением, заявил член Палаты лордов парламента Великобритании, участник британской делегации в ПАСЕ барон Ричард Балф.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Музыка

Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым

Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне

В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске

На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.
Обновлено в 02:36
Интернет

Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Влашич – о контракте с ЦСКА, шансах Чалова в Европе и любимой кричалке фанатов

Лидер армейцев, подписавший с клубом пятилетний контракт, дал интервью "СЭ" перед началом сезона У 21-летнего хорвата толком не было отпуска.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

В Петергофе корью заболел ребенок

В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 16:00
Авто

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
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