Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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с чего всё началось
МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМ09:06
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Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
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Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
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Технологии
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Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
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Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
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Происшествия
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Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
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Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
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Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
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Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Происшествия
Два нарушителя попытались проникнуть на ядерный объект в США
Два человека перепрыгнули через забор на территории исследовательского центра с ядерным реактором «Валлеситос» компании GE Hitachi в американском Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:15
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Общество
Названы районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона
Автор портала «Маглипогода» Руслан Юрковский назвал районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.
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Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Здоровье
Счетная палата вскрыла ужасы бурятского сумасшествия
Счетная палата Бурятии решила узнать, как идут дела в Республиканском психоневрологическом диспансере.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Здоровье
Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб
Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 20:30
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика
Константинополь обложил приходы ПЦУ огромной данью
Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Константинопольский патриархат не смог получить от Украины обещанные Петром Порошенко церкви и решил обложить приходы так называемой Православной церкви Украины «налогом» в размере от 4 до 20 тыс. евро.
Обновлено в 11:02
Культура
Группа Metallica выпустит детскую книжку
Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 12:16
Экономика
Россия расширила программу межгосударственных кредитов
Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет.
Обновлено в 13:00
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40