Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Отец пропавшего ребенка найден мертвым. Полиция проводит поисковые мероприятия. В Польше ищут пятилетнего россиянина — Давида Жуковского.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Момент мощнейшего взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео
Момент мощного взрыва, за которым последовало возгорание на подмосковной ТЭЦ-27 (Северная) в Мытищах, попал на видео.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Анонсирована закладка на «Севмаше» двух подлодок «Ясень-М»
Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что законтрактованные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на предприятии в 2020-2021 годах.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,56 рубля
Официальный курс евро на четверг вырос на 10,05 копейки — до 71,5631 рубля, курс доллара вырос на 3,28 копейки, до 63,7988 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
У здания Верховного суда задержали более 50 человек. Они вышли на акцию в поддержку крымских татар, осужденных за поддержку террористов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Авто
Lorinser выпустил доработанный Mercedes-AMG G63
Штатно Mercedes-AMG G63 с мотором V8 обладает мощностью 585 л.с.; после доработки Lorinser отдача выросла до 700 «лошадей».
Обновлено в 06:40
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
На учениях в Венесуэле будет задействована российская военная техника
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что военная техника российского производства будет задействована в учениях, которые пройдут в Венесуэле 24 июля в честь очередной годовщины создания флота.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб
Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.
Обновлено в 05:52
Политика
Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам
В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Обновлено в 05:02
Общество
Госдума введёт штрафы за «зарплатное рабство»
В Государственной думе РФ во втором чтении утвердили законопроект об установлении штрафов до 50 тысяч рублей для работодателей, которые препятствуют праву сотрудников на смену банка, начисляющего зарплату.
Обновлено 09 июля в 10:47
Происшествия
Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске
Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Транспорт
Екатеринбуржцы придумали светофор с интеллектом: как он выглядит и что умеет
Обновлено в 06:47
Автоспорт
Haas не подтвердила расторжение контракта с Rich Energy
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что команда не расторгала спонсорский контракт с Rich Energy, о чём накануне вечером сообщил производитель энергетических напитков.
Обновлено в 05:45