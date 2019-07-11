Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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МОСКВА, 11 июля 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса российских предпринимателей о современных условиях, факторах и рисках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой сфере.ВЦИОМ09:06
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