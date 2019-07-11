Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в РоссииИнтерфакс 05:48
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится. Таковы результаты опроса, который ВЦИОМ провел с 11 по 17 июня среди 500 бизнесменов по заказу центра "Платформа".
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В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
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Дима Билан разместил на YouTube клип на композицию "Про белые розы".
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на поверхность астероида Рюгу.
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В ответ власти Канады заявили, что смогут рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям Киселевска только после того, как они покинут Россию.
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