Футбол

51-летний Миура снова продлил контракт с клубом
Спорт-Экспресс
14:22

Нападающий Кадзуеси Миура на год продлил контракт с японской "Йокогамой", сообщает официальный сайт клуба. 26 февраля японцу исполнится 52 года, он провел уже 33 сезона в профессиональной карьере.
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51-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

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Кадзуёси Миура
Японский футболист
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