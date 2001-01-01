50 тысяч болельщиков спели YNWA в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовБомбардир.ру 13:49

«Ливерпуль» открыл фанзону в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На сцене в центре города выступили диджей Колин Маррей и поп-певица Челси Граймс (играет за женскую команду «Фулхэма», прежде – за ливерпульские клубы).

50 тысяч болельщиков спели YNWA в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

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