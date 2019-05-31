Футбол

50 тысяч болельщиков спели YNWA в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовБомбардир.ру 13:49

6 фото
«Ливерпуль» открыл фанзону в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». На сцене в центре города выступили диджей Колин Маррей и поп-певица Челси Граймс (играет за женскую команду «Фулхэма», прежде – за ливерпульские клубы).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Болельщики «Ливерпуля» спели «You’ll never walk alone» в Мадриде (ВИДЕО)

ProstoProSport12:53

Фанаты «Ливерпуля» спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом ЛЧ

Чемпионат12:39

50 тысяч болельщиков спели YNWA в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

Бомбардир.ру13:49

Болельщики «Аякса» поют вместе с фанатами «Ливерпуля» в Мадриде. Видео

Спорт-Экспресс12:19

50 тысяч в Мадриде поют You’ll never Walk Alone и Der-der-der Gini Wijnaldum! Финал уже начался

Sports.ru12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Обновлено в 13:51
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Обновлено в 17:37
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

Обновлено в 06:58
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине

Обновлено в 21:54
Политика

Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено в 15:45
Общество

Упал – очнулся в вытрезвителе

Еще одной причиной, побудившей реабилитацию вытрезвителей в масштабах всей страны, стал тот факт, что в последнее время в 20 регионах «трезвяки» уже работают, но процесс их организации по инициативе местных властей находится вне рамок федерального законодательства.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге

Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» определят победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 04:35
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Гаджеты

Телевизоры Xiaomi вновь подешевели: в Китае за 10 минут продано ТВ Xiaomi на 15 миллионов долларов

Всего за 10 минут компания продала телевизоров на 15 миллионов долларов. Всему виной объявленные на время фестиваля скидки.
Обновлено в 10:40
Единоборства

Ирландка Кэти Тэйлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу

За звание абсолютной чемпионки мира в женском легком весе встречались ирландка Кэти Тэйлор и Дельфин Персун из Бельгии.
Обновлено в 21:25
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.
Обновлено в 11:20
Политика

В Госдуме назвали условие участия России в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 04:20
Транспорт

Вице-губернатор Арсен Габуев оценил ход ремонтных работ на дорогах Тамбова

Обновлено в 05:48
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное