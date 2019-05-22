Происшествия

50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка России в СамареГТРК Самара вчера в 13:36

Сообщается, что полицию вызвали сотрудники паба, они пожаловались на шумное поведение гостей. Как сообщает KП-Самарa, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области, всех задержанных опросили и отпустили.
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Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов «Локомотива»

КП - Самаравчера в 13:09

Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов

РБКвчера в 12:53

Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России

Чемпионатвчера в 11:25

Источник: В Самаре задержали 50 болельщиков «Локомотива»

Матч ТВвчера в 10:50

Болельщики «Локомотива», задержанные перед финалом Кубка России, отпущены на футбол

Sport24.ruвчера в 11:22

В Самаре арестовали 50 болельщиков «Локомотива» и запретили перфоманс. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

40 фанатов «Локомотива» доставлены в полицию перед матчем с «Уралом»

Газета.Ruвчера в 11:00
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Происшествия

В Шанхае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который в июне прошлого года зарезал двух школьников, чтобы "отомстить обществу".
Обновлено вчера в 23:49
Космос

Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь

Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
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Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:47
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино

Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы

Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 06:35
Общество

«Русских не любят за то, что выживают чехов»: экс-директор уральских «Трех толстяков» — о Праге

Москвич Мартин Калиш, который вместе с командой вырастил из одного пивного бара на Родонитовой в Екатеринбурге сеть из 13 заведений, уже третий год живет в Праге, где вместе с партнером-чехом занимается бизнесом.
Обновлено вчера в 23:27
Наука

Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики

Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»

Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета

Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Один из лучших снайперов Евролиги Хиггинс останется в ЦСКА

Один из любимцев армейской торсиды Кори Хиггинс, действующий контракт которого с ЦСКА истекает уже в июне текущего года, готов остаться в рядах столичной команды, - в этом поклонников клуба заверил агент баскетболиста Никос Спанос.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Хоккей

Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами

Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Москвой

Идею о референдуме прокомментировали в Кремле.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Миссия МВФ досрочно покидает Украину

Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье

Жительницы Камчатки стали чаще делать аборты

Власти Камчатки обсудили меры по увеличению рождаемости и снижению количества абортов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Обновлено вчера в 12:43
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено вчера в 01:34
Политика

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Травмированного Купера застукали вместе с Шейк

Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено вчера в 10:55
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

«Юнистрим» ограничил работу по будням

Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Наука

Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
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