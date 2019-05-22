Происшествия
50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка России в СамареГТРК Самара вчера в 13:36
Сообщается, что полицию вызвали сотрудники паба, они пожаловались на шумное поведение гостей. Как сообщает KП-Самарa, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области, всех задержанных опросили и отпустили.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов «Локомотива»
КП - Самаравчера в 13:09
Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России
Чемпионатвчера в 11:25
Болельщики «Локомотива», задержанные перед финалом Кубка России, отпущены на футбол
Sport24.ruвчера в 11:22
В Самаре арестовали 50 болельщиков «Локомотива» и запретили перфоманс. Подробности
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Происшествия
В Шанхае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который в июне прошлого года зарезал двух школьников, чтобы "отомстить обществу".
Обновлено вчера в 23:49
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:47
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы
Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 06:35
Общество
«Русских не любят за то, что выживают чехов»: экс-директор уральских «Трех толстяков» — о Праге
Москвич Мартин Калиш, который вместе с командой вырастил из одного пивного бара на Родонитовой в Екатеринбурге сеть из 13 заведений, уже третий год живет в Праге, где вместе с партнером-чехом занимается бизнесом.
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики
Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»
Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Один из лучших снайперов Евролиги Хиггинс останется в ЦСКА
Один из любимцев армейской торсиды Кори Хиггинс, действующий контракт которого с ЦСКА истекает уже в июне текущего года, готов остаться в рядах столичной команды, - в этом поклонников клуба заверил агент баскетболиста Никос Спанос.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено вчера в 07:29
Хоккей
Звездная полоса: «Красной машине» предстоит битва с американцами
Германия же встретится с Чехией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Москвой
Идею о референдуме прокомментировали в Кремле.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Прибывшая накануне в Киев на двухнедельную работу по оценке реформ миссия Международного валютного фонда досрочно возвращается в США, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье
Жительницы Камчатки стали чаще делать аборты
Власти Камчатки обсудили меры по увеличению рождаемости и снижению количества абортов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено вчера в 01:34
Политика
Пушков рассказал о провале «украинской мечты»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено вчера в 10:55
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube
Пользователи видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщили о сбое в работе сервиса.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
«Юнистрим» ограничил работу по будням
Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00