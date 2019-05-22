Футбол
50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка России в СамареГТРК Самара 13:36
Сообщается, что полицию вызвали сотрудники паба, они пожаловались на шумное поведение гостей. Как сообщает KП-Самарa, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области, всех задержанных опросили и отпустили.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Политика
The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра
Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.
Обновлено в 20:56
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея
Бывший личный самолет Аллы Пугачевой, совершивший свою последнюю посадку в аэропорту Новосибирска, станет экспонатом новосибирского музея авиации.
Обновлено в 10:29
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Три брака и один роман: как Лариса Гузеева искала свое семейное счастье
Сегодня телеведущей исполняется 60 лет 23 мая свой 60-й день рождения отмечает российская актриса театра и кино, телеведущая Лариса Гузеева.
Обновлено в 19:24
Авто
Началось производство Lada Granta Cross
Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Хоккей
Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019
Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
Обновлено в 14:00
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Космос
Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон
На страницах портала «Пикабу» появилась дискуссию из-за снимка МКС, сделанного якобы на смартфон Meizu m3s.
Обновлено в 20:54
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Киев обвинил Россию в «тяжелых пытках» десятков украинских заключенных
Бывший представитель Украины трехсторонней контактной группы в Донбассе Евгений Марчук заявил, что Москва якобы предоставляет недостоверные сведения относительно украинских военных, задержанных в России, в попытках скрыть следы "тяжелых пыток".
Обновлено в 20:58
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено в 20:58
Единоборства
Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена
Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:48
Политика
Украина «не выживет» без НАТО и ЕС, заявили в администрации Зеленского
НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет», заявил 22 мая замглавы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Происшествия
В Петербурге переходящие дорогу по зебре утки попали на видео
Автомобилисты заметили пару уток, переходящих дорогу по зебре. Водители оказались вежливыми и пропускали пернатых пешеходов.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Иван Дорн сменил имидж
Обновлено в 20:00
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11