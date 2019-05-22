Футбол
50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка РоссииNews.ru 11:20
Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе
Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено в 19:01
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Экономика
Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Агентство Bloomberg с помощью сервиса Measuringworth.com сравнило состояния самых богатых людей планеты разных эпох.
Обновлено в 06:23
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Финансы
Подъем рынка РФ выбивается из общей тенденции на других развивающихся площадках
На российском рынке акций наблюдается устойчивый импульс роста, который накануне позволил индексу МосБиржи переписать исторические максимумы, поднявшись выше 2600 п. Подъем главным образом был обеспечен ключевыми нефтегазовыми фишками – отраслевой индекс прибавил во вторник 1,9%. Также уверенную динамику поддержали и тяжеловесные акции Сбербанка.
Обновлено в 01:51
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Политика
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба
Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено в 16:33
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму
Опрос ВЦИОМ по ситуации с храмом Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге был проведён несвоевременно.
Обновлено в 11:42
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Общество
Натурально - под забор. Правительство готовит новую крышу для магазинов шаговой доступности
Комфорт и безопасность жителей вполне обеспечивают санитарные правила, которые устанавливают требования к режиму работы магазинов и доставке товаров, к уровню допустимого шума, работе отопления и вентиляции, считает Сергей Беляков.
Обновлено в 13:27