Происшествия

50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка РоссииNews.ru вчера в 11:20

Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».
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Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов «Локомотива»

КП - Самаравчера в 13:09

Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России

Чемпионатвчера в 11:25

В Госдуме недовольны организацией финала Олимп - Кубка России в Самаре

Газета.Ruвчера в 12:30

Болельщики «Локо» оскорбили «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 12:12

Депутат Лебедев: «Жаль, что финал Кубка России оказался не под силу Самаре»

Sport24.ruвчера в 11:40

В Самаре 54 фанатов «Локомотива» доставили в полицию

Волга Ньюсвчера в 12:20

Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов

РБКвчера в 12:53
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Музыка

Александр Розенбаум готовится выпустить новый альбом

Обновлено в 02:58
Политика

Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали

Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
Обновлено в 02:56
Авто

Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона

На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
Обновлено в 04:15
Хоккей

Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Ленобласти избили сковородой и ограбили директора автосалона

Вечером 22 мая неизвестные ограбили генерального директора компании «Тихвин моторс». ЧП случилось в Бокситогорском районе Ленобласти.
Обновлено в 03:45
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика

В странах ЕС сегодня стартуют выборы в Европейский парламент

Сегодня начинаются выборы в Европарламент. Великобритания тоже принимает в них участие.
Обновлено в 00:10
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Политика

Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Экономика

Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Елена Летучая покорила Каннский фестиваль роскошным декольте

Елена Летучая присоединилась к десанту российских звезд на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Наука

Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником

Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено 20 мая в 15:21
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Общество

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты

Опубликованы эксплоиты для свежих 0-day уязвимостей в Windows

ИБ-специалистка, известная под псевдонимом SandboxEscaper, обнародовала новую порцию PoC-эксплоитов для еще неисправленных уязвимостей в Windows.
Обновлено в 04:30
Футбол

Лунев назвал «золотой» матч «Зенита» в этом сезоне

Довлел бы результат – от краснодарцев всего три очка, там и "Локомотив" был бы рядом, да и вообще все команды плюс-минус равны, что "Динамо", что Самара.
Обновлено в 03:15
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