Происшествия
50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка РоссииNews.ru вчера в 11:20
Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».
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Слишком шумные: в Самаре по жалобе работников паба задержали фанатов «Локомотива»
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Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России
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