50 фанатов «Локомотива» задержали перед финалом Кубка РоссииNews.ru вчера в 11:20

Полиция Самары задержала 50 болельщиков московского «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России против екатеринбургского «Урала».

Политика Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.

Авто Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.

Хоккей Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Происшествия В Ленобласти избили сковородой и ограбили директора автосалона Вечером 22 мая неизвестные ограбили генерального директора компании «Тихвин моторс». ЧП случилось в Бокситогорском районе Ленобласти.

Музыка Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».

Общество Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

Происшествия Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.

Политика В странах ЕС сегодня стартуют выборы в Европейский парламент Сегодня начинаются выборы в Европарламент. Великобритания тоже принимает в них участие.

Авто Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот» В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».

Политика Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.

Экономика Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1% Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.

Политика Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Шоу-бизнес Елена Летучая покорила Каннский фестиваль роскошным декольте Елена Летучая присоединилась к десанту российских звезд на 72-м Каннском кинофестивале.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.

Наука Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.

Общество Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.

Политика Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».

Политика Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Общество 74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.

Гаджеты Опубликованы эксплоиты для свежих 0-day уязвимостей в Windows ИБ-специалистка, известная под псевдонимом SandboxEscaper, обнародовала новую порцию PoC-эксплоитов для еще неисправленных уязвимостей в Windows.