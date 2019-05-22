Футбол

50 фанатов «Локомотива» попали в полицию в СамареГТРК Самара вчера в 13:36

Сообщается, что полицию вызвали сотрудники паба, они пожаловались на шумное поведение гостей. Как сообщает KП-Самарa, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области, всех задержанных опросили и отпустили.
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В Госдуме недовольны организацией финала Олимп - Кубка России в Самаре

Газета.Ruвчера в 12:30

Источник: В Самаре задержали 50 болельщиков «Локомотива»

Матч ТВвчера в 10:50

Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России

Чемпионатвчера в 11:25

Депутат Лебедев: «Жаль, что финал Кубка России оказался не под силу Самаре»

Sport24.ruвчера в 11:40

В Самаре 54 фанатов «Локомотива» доставили в полицию

Волга Ньюсвчера в 12:20

В Самаре арестовали 50 болельщиков «Локомотива» и запретили перфоманс. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»

Советский спортвчера в 02:15
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол

Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»

Обновлено вчера в 13:24
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.
Обновлено в 00:43
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

Ранее 22 мая американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России.
Обновлено в 00:54
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Авто

В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Хоккей

Как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею

22 мая сборная России по хоккею провела первую тренировку в ходе подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира по хоккею с национальной командой США.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ

В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Экономика

«Трансойл» Тимченко может купить железнодорожного оператора УГМК

В 2018 г. компания уже купила 1100 новых полувагонов, а также консолидировала активы в нефтеналивном сегменте, завершив выкуп 7000 цистерн у «СГ-транса».
Обновлено вчера в 22:08
Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено вчера в 20:01
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты

В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС

В результате Google заявила, что больше не сможет предоставлять Huawei лицензию на использование Google Play Services.
Обновлено в 02:59
Общество

Соловьева вызвали на дуэль за бесов

Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 01:58
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Общество

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 17:09
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов

Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
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