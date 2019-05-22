Футбол
50 фанатов «Локомотива» попали в полицию в СамареГТРК Самара вчера в 13:36
Сообщается, что полицию вызвали сотрудники паба, они пожаловались на шумное поведение гостей. Как сообщает KП-Самарa, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области, всех задержанных опросили и отпустили.
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Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России
Чемпионатвчера в 11:25
В Самаре арестовали 50 болельщиков «Локомотива» и запретили перфоманс. Подробности
Спорт-Экспрессвчера в 14:50
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Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Кубок России по футболу завоевал «Локомотив»
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Экономика
Центробанк запретит банкноты «банка приколов»
Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»
Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.
Обновлено в 00:43
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Ранее 22 мая американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России.
Обновлено в 00:54
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Хоккей
Как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею
22 мая сборная России по хоккею провела первую тренировку в ходе подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира по хоккею с национальной командой США.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ
В пензенских школах 23 мая для выпускников учебных учреждений пройдет Последний звонок (0+).
Обновлено в 00:37
Экономика
«Трансойл» Тимченко может купить железнодорожного оператора УГМК
В 2018 г. компания уже купила 1100 новых полувагонов, а также консолидировала активы в нефтеналивном сегменте, завершив выкуп 7000 цистерн у «СГ-транса».
Обновлено вчера в 22:08
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку
Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС
В результате Google заявила, что больше не сможет предоставлять Huawei лицензию на использование Google Play Services.
Обновлено в 02:59
Общество
Соловьева вызвали на дуэль за бесов
Журналист из Краснодара Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего екатеринбуржцев бесами телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Наука
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 01:58
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов
Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26