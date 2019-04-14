Футбол

5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»SM News 12:12

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Петербургский «Зенит» 14 апреля переиграл махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 5:0.
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