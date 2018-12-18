Происшествия

Мамаев заплатил избитому водителю 500 тысяч рублей
НТВ
04:08

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выплатил избитому водителю Виталию Соловчуку компенсацию в 500 тысяч рублей. Об этом стало известно во время рассмотрения жалобы на продление ареста футболистам в Мосгорсуде.
НТВ04:08
Павел Мамаев
Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тыс. рублей.
— Павел Мамаев, российский футболистТАСС 03:51

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