Религия
5-го мая православные отмечают Красную горкуГТРК Тамбов 06:58
Красной горкой называли народные гуляния на праздничной пасхальной неделе, а также в Юрьев день. По обычаям в этот праздник играли много свадеб. Считалось, что если свадьбу отметили именно на Красную горку, семейная жизнь пары будет долгой и счастливой.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ
Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека
В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Футбол
Роман Зобнин и его супруга ждут второго ребенка
Подписчики стали оставлять комментарии с поздравлениями. Напомним, что в 2015 году у супругов на свет появился сын Роберт.
Обновлено в 07:04
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Политика
В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова парламентария Верховной рады Нестора Шуфрича о единении народов РФ и Украины.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров
В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Машину Владимира Путина угнали с автомойки
Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Единоборства
Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору
В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Общество
В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки
Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.
Обновлено в 07:33
Футбол
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00