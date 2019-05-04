5-го мая православные отмечают Красную горкуГТРК Тамбов 06:58

Красной горкой называли народные гуляния на праздничной пасхальной неделе, а также в Юрьев день. По обычаям в этот праздник играли много свадеб. Считалось, что если свадьбу отметили именно на Красную горку, семейная жизнь пары будет долгой и счастливой.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Происшествия В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Общество Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».

Происшествия В Израиле в результате ракетного обстрела погибли два человека В израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибли два человека.

Происшествия Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.

Общество Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.

Футбол Роман Зобнин и его супруга ждут второго ребенка Подписчики стали оставлять комментарии с поздравлениями. Напомним, что в 2015 году у супругов на свет появился сын Роберт.

Политика В Германии назвали Россию сверхдержавой По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».

Политика В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова парламентария Верховной рады Нестора Шуфрича о единении народов РФ и Украины.

Происшествия В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Происшествия Машину Владимира Путина угнали с автомойки Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Политика Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.

Политика Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.

Игры В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Единоборства Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.

Общество В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.

Футбол Кокорин стал чемпионом России из СИЗО Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.