Экономика

4 компании из индекса Dow Jones, акции которых стоит продатьFinancial One вчера в 06:18

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Читайте: 4 причины избегать покупки акций Tesla Пока что неясно, чем конфликт закончится, но инвесторы на всякий случай готовятся к худшему: длительным перебоям в глобальных цепочках поставок и закрытию доступа к китайским потребителям.
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Рынок американских акций оптимистичнее UST

ПРАЙМвчера в 06:09

4 компании из индекса Dow Jones, акции которых стоит продать

Financial Oneвчера в 06:18
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Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Общество

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия

У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А

Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Специалисты Роскачества дали несколько советов, которые помогут потребителям выбрать качественное мороженое.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

Обновлено вчера в 21:15
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3

Обновлено вчера в 05:51
Энергетика

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду

Обновлено в 02:07
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Чалов: слышал про интерес «Барселоны» — это смешно

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об интересе со стороны иностранных клубов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Хоккей

«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли

Обновлено в 01:09
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В парке Политехнического университета нашли пакет с мёртвым младенцем

Труп младенца найден в парке Калининского района Петербурга вечером 27 мая. Тело ребёнка положили в полиэтиленовый пакет.
Обновлено в 02:10
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Происшествия

SSJ-100 попросили перепроверить

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Разнонаправленные торги в Азии, выходной в США: как начинается неделя

Главная новость утра, с оглядкой на которую фондовые рынки азиатского региона начали работу, — визит Дональда Трампа в Японию.
Обновлено вчера в 02:10
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
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