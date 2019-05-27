Финансы
4 компании из индекса Dow Jones, акции которых стоит продатьFinancial One 06:18
Читайте: 4 причины избегать покупки акций Tesla Пока что неясно, чем конфликт закончится, но инвесторы на всякий случай готовятся к худшему: длительным перебоям в глобальных цепочках поставок и закрытию доступа к китайским потребителям.
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Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Обновлено в 10:53
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Любовница Андрея Лебедева требует от него 20 миллионов
Невеста тщательно готовилась к событию: оплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения, купила шикарное платье.
Обновлено в 12:00
Происшествия
СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе
Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.
Обновлено в 10:51
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Общество
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено 25 мая в 15:04
Общество
Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов
Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Религия
Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки
Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
Обновлено в 12:13
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Путешествия
Анапу назвали самым дорогим курортом России
Обновлено в 09:15
Футбол
Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай
Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Обновлено в 10:45
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25