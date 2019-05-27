Финансы

4 компании из индекса Dow Jones, акции которых стоит продатьFinancial One 06:18

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Читайте: 4 причины избегать покупки акций Tesla Пока что неясно, чем конфликт закончится, но инвесторы на всякий случай готовятся к худшему: длительным перебоям в глобальных цепочках поставок и закрытию доступа к китайским потребителям.
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Падение доходностей UST - хороший повод уделить больше внимания компаниям второго эшелона

ПРАЙМ09:07

4 компании из индекса Dow Jones, акции которых стоит продать

Financial One06:18
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Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Обновлено в 10:53
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Любовница Андрея Лебедева требует от него 20 миллионов

Невеста тщательно готовилась к событию: оплатила 2 миллиона рублей за аренду заведения, купила шикарное платье.
Обновлено в 12:00
Происшествия

СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе

Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.
Обновлено в 10:51
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Общество

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Наука

Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом

Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено 25 мая в 15:04
Общество

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
Обновлено в 12:20
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Религия

Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки

Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
Обновлено в 12:13
Общество

В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах

В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Путешествия

Анапу назвали самым дорогим курортом России

Обновлено в 09:15
Футбол

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Обновлено в 10:45
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
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