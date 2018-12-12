Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.

Футбол Футбол 1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом» Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.

Футбол Футбол Виргил ван Дейк: «Не хотел навредить Мертенсу» Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что не хотел нанести травму нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). В одном из эпизодов встречи голландец сделал грубый подкат против бельгийского форварда.

Футбол Футбол Супруг Шакиры купит футбольный клуб Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.

Футбол Футбол Буффон: «Никто не хочет быть соперником „Ювентуса“ при Роналду» Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что «Ювентус» с приходом Криштиану Роналду перешел на новый уровень.

Футбол Футбол «Краснодар» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы Самолет с футболистами и тренерский штабом «Краснодара» прибыл в Севилью, где проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против одноименной испанской команды.

Футбол Футбол Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".

Футбол Футбол Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов Перед последним игровым днем в Лиге чемпионов определились 15 из 16 участников плей-офф.

Футбол Футбол Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.

Футбол Футбол Россия сыграет с Хорватией в основном раунде ЧЕ-2020 Сборная России, которая выступит сразу в основном раунде, оказалась в седьмой группе, где ее соперником будет сборная Хорватии, а также победитель группы F и вторая команда группы E в предварительном раунде.

Футбол Футбол Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.

Футбол Футбол Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.

Футбол Футбол Яя Туре надеется вернуться в АПЛ Полузащитник Яя Туре во вторник покинул "Олимпиакос" по обоюдному соглашению сторон.