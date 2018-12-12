Футбол
4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»
4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»Soccer.ru03:28
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Футбол
1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»
Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:42
Футбол
Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
Футбол
Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 08:53
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:26
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом
«Арсенал» намерен купить защитника в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:46
Футбол
Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 07:59
Футбол
В офисе ПСЖ полиция провела обыски
В офисе французского клуба ПСЖ провела обыски полиция.
Обновлено в 07:43
Футбол
Защитник «Ростова» Щадин перенес операцию на руке
Защитник "Ростова" Артем Щадин успешно перенес операцию на руке, которая прошла в его родном городе - Ярославле, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:24
Футбол
RAC1: «Барселоне» предложили приобрести Морату
Каталонскому клубу предложили приобрести 26-летнего воспитанника «Реала», сообщает RAC1.
Обновлено в 08:45
Футбол
Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Милан» может купить Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 08:42
Футбол
«Урал» расстался с бывшим футболистом «Зенита» Евсеевым
Бывший хавбек петербургского «Зенита» перешел в «Урал» в 2017 году.
Обновлено в 07:07
Футбол
Главный агроном «Зенита»: «Хоккейные мероприятия никак не влияют на качество газона»
Незадолго до проведения хоккейных матчей на «Газпром Арене» главный агроном футбольного клуба «Зенит» Константин Креминский уверил, что их проведение никак не скажется на состоянии газона.
Обновлено в 08:02