Футбол

4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»Россия.Кубань вчера в 07:38

4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". После двух сыгранных туров "быки" с двумя победами и шестью очками занимают первую строчку.
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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на товарищескую игру в Австрии

Чемпионат10:00

Андрей Тихонов: «Надеюсь, что „Краснодар“ не проиграет „Спартаку“ в Кубке Париматч Премьер»

Матч ТВ06:41

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» со «Спартаком»

Кубанские новости03:00

Матчем «Спартак» – «Краснодар» завершится предсезонный турнир в Австрии

Советский спорт03:25

«Спартак» — «Краснодар». Смотреть онлайн, прямой эфир «Матч ТВ», трансляция. Кубок Париматч Премьер

Sport24.ru10:06

Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Спартак» встречается с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 04:15

«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:37
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Политика

«Нафтогаз» ожидает перебои с транзитом российского газа через Украину

Киев ожидает перебои уже в первом квартале 2020 года. На Украине готовятся к перебоям в транзите российского газа.
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей

«Торонто» подписал контракт с Керфутом на $ 14 млн

24-летний хоккеист подписал контракт сроком на четыре сезона, средняя годовая зарплата Керфута составит $ 3,5 млн.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика

МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik

Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию.
Обновлено в 09:58
Политика

Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома»

Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова.
Обновлено в 10:13
Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество

Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество.
Обновлено в 05:40
Общество

Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»

Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Общество

Во Флориде власти призвали жителей убивать игуан

Обновлено в 10:10
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 10:10
Политика

Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата

Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Эксперты рассказали, какую опасность несут старые одеяла и подушки

Обновлено в 08:36
Общество

В затопленном Тулуне дамбу построила компания отца замгубернатора

Дамбу, которая должна была защищать жителей иркутского города Тулун от паводка, построила компания «Ремонт зданий и сооружений», принадлежащая отцу замгубернатора региона Николаю Ботолову.
Обновлено вчера в 12:44
Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Гаджеты

Сервис Spotify в России действительно будет дешевле основных конкурентов

Слухи о появлении Spotify в России уже какое-то время блуждают по Сети.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Брянский моряк спас гражданского специалиста на секретной подлодке

Погибший при пожаре на глубоководном исследовательском аппарате Дмитрий Соловьев перед смертью спас гражданского специалиста.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море

СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53

Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 53 человек, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Наука

Все популярные мифы о кофе, чае и какао

Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

Обновлено вчера в 18:11
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