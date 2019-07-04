Футбол
4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»Россия.Кубань вчера в 07:38
4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". После двух сыгранных туров "быки" с двумя победами и шестью очками занимают первую строчку.
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Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Спартак» встречается с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 04:15
«Спартак» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.67) на тоталы «Кубка Матч Премьер» 4 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:37
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