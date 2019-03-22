Происшествия
47 человек погибли в результате взрыва на химзаводе в КитаеGazeta.SPb вчера в 03:32
Среди учеников и преподавателей есть раненые. Авария произошла в провинции Цзянсу 21 марта на заводе, изготавливающем пестициды. В результате погибли 47 человек и 640 пострадали.
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Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
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Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.
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Футбол
Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол»
Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».
Обновлено вчера в 13:35
Теннис
Джокович обыграл Томича на турнире ATP в Майами
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
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Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
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Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
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Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе
Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.
Обновлено в 02:16
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
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Политика
Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок
На саммите в Сантьяго лидеры восьми южноамериканских стран подписали декларацию о создании нового регионального блока PROSUR.
Обновлено в 04:00
Общество
Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами
Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Шевченко назвал своего наследника в «Милане»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Культура
«Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами
Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Новый президент Казахстана совершил первый официальный визит
Обновлено в 03:21
Авто
Sir Vival: самый страшный, но безопасный автомобиль в мире
Американский автомобиль Sir Vival по праву можно назвать одним из самых уродливых в местном автопроме.
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Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57