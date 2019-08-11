Происшествия
450 домов в подтопленном Тулуне не подлежат восстановлениюГоворит Москва 03:27
Здания были повреждены во время второй волны паводка. «Ранее эти дома должны были капитально отремонтировать», — сказал чиновник. Левченко пообещал, что правительство региона обеспечит жильём всех пострадавших от наводнения.
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Более 400 домов в Тулуне признали непригодными для восстановления
Общественное телевидение России09:08
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