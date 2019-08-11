Происшествия

450 домов в подтопленном Тулуне не подлежат восстановлениюГоворит Москва 03:27

Здания были повреждены во время второй волны паводка. «Ранее эти дома должны были капитально отремонтировать», — сказал чиновник. Левченко пообещал, что правительство региона обеспечит жильём всех пострадавших от наводнения.
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Более 400 домов в Тулуне признали непригодными для восстановления

Общественное телевидение России09:08

Пострадавшими от наводнения в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

Коммерсантъ00:52

В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей

RT на русском02:47

В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

РБК02:11

Левченко заявил, что гумпомощь в пострадавших районах Приангарья будут раздавать до конца

ИрСити02:26

Посчитали ущерб: 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области

КП - Иркутск03:33

Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

ТАСС00:30
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

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20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
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За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика

Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Обновлено в 08:00
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Футбол

«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
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Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным

Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
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На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
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Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

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Обновлено вчера в 13:41
Авто

Стало известно, откуда чаще всего эвакуируют автомобили в Москве

В течение прошлого месяца из-за нарушений правил парковки чаще всего эвакуировали автомобили с Пресненской набережной и Кутузовского проспекта.
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Политика

Танкером, который обыскали в Херсоне, управляет украинская компания

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Армия и оружие

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Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике

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Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Траур по погибшим при взрыве в Архангельской области объявили в Сарове

Обновлено в 08:42
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»

Обновлено вчера в 22:04
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Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
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Уникальный Lamborghini Miura уйдет «с молотка»

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