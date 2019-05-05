Трагедия в Шереметьеве
41 человек погиб при ЧП в ШереметьевоБел.Ру вчера в 17:42
Катастрофа со сгоревшим самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая привела к гибели 41 человека, 37 выжили. Такие данные приводит Следственный комитет России.
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