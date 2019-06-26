41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрокаСпорт-Экспресс 17:33

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Контракт голкипера с парижским клубом истекает 30 июня, и он становится свободным агентом.

41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока

Политика Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Гаджеты AMD Epyc Rome: утечка цен и спецификаций На сертификацию в Евразийскую экономическую комиссию попали новые чипы AMD Epyc Rome, из-за чего стали публично известны некоторых характеристики, а также ориентировочные цены на эти новые серверные процессоры на базе архитектуры Zen 2, продажа которых должна стартовать в третьем квартале текущего года.

Политика Порошенко закидали дымовыми шашками "Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.

Единоборства Дэна Уайт пытается отменить единственное поражение Дж. Джонса Президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, сообщает BJPenn.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Авто «АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Общество ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Авто Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Политика Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Экономика Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Политика Компании США обошли запрет Трампа по Huawei Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.

Происшествия Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100 Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.