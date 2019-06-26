Футбол

41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрокаСпорт-Экспресс 17:33

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Контракт голкипера с парижским клубом истекает 30 июня, и он становится свободным агентом.
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Агент Буффона прокомментировал слухи о «Ювентусе»

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Буффон готов стать дублером Щесны в «Ювентусе»

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Агент Буффона подтвердил переговоры с «Ювентусом»

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Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

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Буффон возвращается в «Ювентус». Он согласился быть дублером Шченсного

Sports.ru17:33
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Здоровье

«Скандинавия» открывает два филиала нового формата в Петербурге

Сеть клиник "Скандинавия" пополнилась двумя новыми филиалами внимательной медицины.
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Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
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Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
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«Такая счастливая, очень большая нам помощь»: сахалинские пенсионеры о прибавке в тысячу рублей

Недавно в Сахалинской области появилась дополнительная выплата для неработающих пенсионеров, имеющих "северный стаж" от 35 лет.
Обновлено в 20:20
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Гаджеты

AMD Epyc Rome: утечка цен и спецификаций

На сертификацию в Евразийскую экономическую комиссию попали новые чипы AMD Epyc Rome, из-за чего стали публично известны некоторых характеристики, а также ориентировочные цены на эти новые серверные процессоры на базе архитектуры Zen 2, продажа которых должна стартовать в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 04:16
Политика

Порошенко закидали дымовыми шашками

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
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Актеры МХАТ требуют от президента вернуть Татьяну Доронину

Обновлено в 06:01
Единоборства

Дэна Уайт пытается отменить единственное поражение Дж. Джонса

Президент UFC Дэна Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены единственного в карьере поражения чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, сообщает BJPenn.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
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«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
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Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
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ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
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Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа

Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
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Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Политика

Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым

Авторская статья журналиста Джефа Опдайка, рекомендующая гражданам США посетить Крым, опубликована в американской газете The Los Angeles Times.
Обновлено в 20:43
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Экономика

Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
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Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей

Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено в 11:31
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
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Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

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Итальянский футболист, вратарь]. [[#ruw146052|Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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