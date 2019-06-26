Футбол
41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрокаСпорт-Экспресс 17:33
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Контракт голкипера с парижским клубом истекает 30 июня, и он становится свободным агентом.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Мостостроитель не поедет в колонию
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AMD Epyc Rome: утечка цен и спецификаций
На сертификацию в Евразийскую экономическую комиссию попали новые чипы AMD Epyc Rome, из-за чего стали публично известны некоторых характеристики, а также ориентировочные цены на эти новые серверные процессоры на базе архитектуры Zen 2, продажа которых должна стартовать в третьем квартале текущего года.
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Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
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Дэна Уайт пытается отменить единственное поражение Дж. Джонса
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Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
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«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
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Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году
Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
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Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
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Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
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На Камчатке произошло сильное землетрясение
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Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
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В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
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Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
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В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
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Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
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Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
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