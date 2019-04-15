Экономика
40% жителей России не откладывают на «черный день»Аргументы и Факты 01:32
Около 40% россиян не делают никаких сбережений, сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос сервиса Superjob. О том, что откладывают на «черный день» рассказали 60% участников опроса. В среднем отложенных денег хватает, чтобы продержаться 3,7 месяца, в случае лишения всех источников дохода.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Собор Нотр-Дам в Париже загорелся
Крыша парижского собора Нотр-Дам охвачена огнем. Об этом сообщают пользователи соцсетей, подкрепляя информацию видеороликами и фотографиями.
Обновлено в 13:35
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Общество
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари
Президент Франции Эммануэль Макрон вошел в здание еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери), который охвачен пламенем в результате крупного пожара.
Обновлено в 19:38
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Музыка
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Футбол
«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 18:57
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Авто
Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителя
«Аталанта» сыграла вничью с «Эмполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:31
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме
Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Общество
Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара
В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В России оценили заявление МИД о прекращении сотрудничества с НАТО
Отношения в тупике Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено.
Обновлено в 11:20
Экономика
Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему
Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Культура
В Российском интернет-форуме примут участие корейские компании
В качестве спикеров на секции «Корейские компании в России: знакомство» выступят специалисты Pinkfong, Astrokings, Planety, Wormhole, Hiddentag C.O.P. Они представят свои доклады, посвященные мобильному маркетингу, разработке игр и современным технологиям, в рамках бизнес-завтрака.
Обновлено в 09:05
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Экономика
Бедных россиян могут освободить от НДФЛ
Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 01:39
Общество
В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.
Обновлено в 16:04