40% жителей России не откладывают на «черный день»Аргументы и Факты 01:32

Около 40% россиян не делают никаких сбережений, сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос сервиса Superjob. О том, что откладывают на «черный день» рассказали 60% участников опроса. В среднем отложенных денег хватает, чтобы продержаться 3,7 месяца, в случае лишения всех источников дохода.

40% жителей России не откладывают на «черный день»

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