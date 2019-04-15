Экономика

40% жителей России не откладывают на «черный день»Аргументы и Факты 01:32

Около 40% россиян не делают никаких сбережений, сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос сервиса Superjob. О том, что откладывают на «черный день» рассказали 60% участников опроса. В среднем отложенных денег хватает, чтобы продержаться 3,7 месяца, в случае лишения всех источников дохода.
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Superjob: у 40% россиян нет сбережений

Коммерсантъ02:40

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Известия02:35

На «черный день» не откладывает каждый четвертый россиянин

Московский Комсомолец00:52

Четверть россиян не может откладывать на черный день

URA.Ru01:38

Сбережения хранят менее двух третей россиян

News.ru01:24

Опрос показал, что каждый четвёртый россиянин не откладывает на «чёрный день»

Life.ru01:47

Опрос: около 40% россиян не откладывают на «черный день»

ТАСС00:33
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Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Собор Нотр-Дам в Париже загорелся

Крыша парижского собора Нотр-Дам охвачена огнем. Об этом сообщают пользователи соцсетей, подкрепляя информацию видеороликами и фотографиями.
Обновлено в 13:35
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари

Президент Франции Эммануэль Макрон вошел в здание еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери), который охвачен пламенем в результате крупного пожара.
Обновлено в 19:38
Наука

В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью

Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Музыка

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Футбол

«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 18:57
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Авто

Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Аталанта» и «Эмполи» не выявили победителя

«Аталанта» сыграла вничью с «Эмполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:31
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Общество

Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара

В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Экономика

Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

В России оценили заявление МИД о прекращении сотрудничества с НАТО

Отношения в тупике Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено.
Обновлено в 11:20
Экономика

Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему

Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Культура

В Российском интернет-форуме примут участие корейские компании

В качестве спикеров на секции «Корейские компании в России: знакомство» выступят специалисты Pinkfong, Astrokings, Planety, Wormhole, Hiddentag C.O.P. Они представят свои доклады, посвященные мобильному маркетингу, разработке игр и современным технологиям, в рамках бизнес-завтрака.
Обновлено в 09:05
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Экономика

Бедных россиян могут освободить от НДФЛ

Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 01:39
Общество

В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.
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