Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономикиКоммерсантъ00:51
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года. Деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета.
Коммерсантъ00:51
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении на общую сумму 19,96 млрд руб. 40 субъектов России, Документ опубликован на сайте правительства.Коммерсантъ00:51
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика
Во Франции подсчитали стоимость экономических мер Макрона
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 19:02
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Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов
Один из крупнейших мировых кораблестроительных конгломератов Samsung Heavy Industries построит два танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
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Экономика
Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%
Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны.
Обновлено в 18:03
Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.
Обновлено в 18:33
Энергетика
Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»
По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».
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Финансы
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В понедельник, 10 декабря, рубль несущественно меняется к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 16:33
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Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 15:11
Экономика
Санацию НПФ запустят в следующем году
НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
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Энергетика
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Обновлено в 17:11
Экономика
От автопрома требуют расписаться за субсидии
Получение новой единой промышленной субсидии станет возможным только для автопроизводителей, заключивших специнвестконтракт, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с автоконцернами 7 декабря.
Обновлено в 15:27
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Граждане накапливают лимиты по картам
Крупнейшие БКИ (из числа топ-3) проанализировали использование гражданами лимитов по кредитным картам.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря
Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:00
Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.
Обновлено в 15:09
Экономика
Промсвязьбанк пополнился «Благосостоянием»
Бывший топ-менеджер одного из крупнейших НПФ перешел в оборонный банк По данным "Ъ", бывший исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов в начале декабря перешел на работу в ПСБ на должность советника председателя правления Петра Фрадкова.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26