с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей. Документ был опубликован в понедельник, 10 декабря, на сайте правительства.

Экономика Экономика В РФ запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя.

Экономика Экономика Правительство и регионы займутся оценкой экспортных программ компаний Региональным властям потребуется вести отбор проектов для внесения их на рассмотрение межведомственной комиссии.

Экономика Экономика Россия вышла на второе место в мире по производству оружия Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.

Экономика Экономика Названы регионы России с самой большой пенсией Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.

Финансы Финансы Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 37,02 копейки - до 75,7075 рубля, курс доллара - на 68,11 копейки, до 66,2416 рубля, следует из данных Банка России.

Энергетика Энергетика В Moody’s спрогнозировали цены на нефть до 2020 года Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что цены на нефть до 2020 года будут колебаться в диапазоне $50-70 за баррель, сообщает РИА "Новости".

Экономика Экономика Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.

Экономика Экономика Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи Сочинский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля на территории Олимпийского парка.

Экономика Экономика Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.

Экономика Экономика «Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.

Экономика Экономика Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.

Экономика Экономика Депутаты одобрили механизм передачи денег от одного региона к другому Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который вводит новую форму межбюджетных трансфертов – субсидии от одного региона к другому, или так называемые горизонтальные субсидии.

Экономика Экономика Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.

Экономика Экономика Эстония оказалась эффективнее России Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.