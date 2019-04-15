Экономика

40% россиян совсем не имеют сбереженийАМИТЕЛ 05:06

40% россиян не имеют сбережений и, потеряв работу, не смогут долго прожить, не залезая в долги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob, который проводил опрос среди 1600 совершеннолетних жителей 368 населенных пунктов страны, пишет ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Superjob: у 40% россиян нет сбережений

Коммерсантъ02:40

На «черный день» не откладывает каждый четвертый россиянин

Московский Комсомолец00:52

Опрос показал, что каждый четвёртый россиянин не откладывает на «чёрный день»

Life.ru01:47

Четверть россиян не может откладывать на черный день

URA.Ru01:38

Сбережения хранят менее двух третей россиян

News.ru01:24

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Известия02:35

Опрос: около 40% россиян не откладывают на «черный день»

ТАСС00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери

Обновлено в 16:53
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Политика

Лавров обсудил с Генсеком ООН конфликт на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем о ситуации на Ближнем Востоке и ее урегулировании.
Обновлено в 14:45
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Футбол

Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 14:25
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Музыка

Верка Сердючка примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 14:17
Общество

Медведев присвоил название Албания селу в Дагестане

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названия Албания селу в Тляратинском районе Дагестана.
Обновлено в 12:18
Космос

Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве

Красноярского Илона Маска заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 03:10
Политика

Проект государства Палестина закрыт Дональдом Трампом

Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства.
Обновлено в 11:20
Общество

Два десятка регионов России перешли на цифровое ТВ

Два десятка российских регионов сегодня переходят с аналогового на цифровое телевещание.
Обновлено в 03:31
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Наука

Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев

Обновлено в 12:16
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Происшествия

Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери

Французские пожарные не уверены, что смогут остановить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом 15 апреля сообщает портал Franceinfo.
Обновлено в 16:05
Политика

Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 17:00
Наука

В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 13 апреля в 00:26
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери в РПЦ назвали страшным знамением

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Музыка

На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное