Экономика
40% россиян совсем не имеют сбереженийАМИТЕЛ 05:06
40% россиян не имеют сбережений и, потеряв работу, не смогут долго прожить, не залезая в долги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob, который проводил опрос среди 1600 совершеннолетних жителей 368 населенных пунктов страны, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено в 01:04
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Политика
Лавров обсудил с Генсеком ООН конфликт на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем о ситуации на Ближнем Востоке и ее урегулировании.
Обновлено в 14:45
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Футбол
Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 14:25
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Музыка
Верка Сердючка примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 14:17
Общество
Медведев присвоил название Албания селу в Дагестане
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названия Албания селу в Тляратинском районе Дагестана.
Обновлено в 12:18
Космос
Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве
Красноярского Илона Маска заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 03:10
Политика
Проект государства Палестина закрыт Дональдом Трампом
Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства.
Обновлено в 11:20
Общество
Два десятка регионов России перешли на цифровое ТВ
Два десятка российских регионов сегодня переходят с аналогового на цифровое телевещание.
Обновлено в 03:31
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Обновлено в 12:16
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери
Французские пожарные не уверены, что смогут остановить пожар в соборе Парижской Богоматери. Об этом 15 апреля сообщает портал Franceinfo.
Обновлено в 16:05
Политика
Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 17:00
Наука
В Марианской впадине нашли бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 13 апреля в 00:26
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00