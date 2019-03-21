Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человекГазета.Ru 11:28
Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на источники в гражданской обороне страны. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Мосул на реке Тигр.
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Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Политика
«Газпром» дал Венгрии гарантии поставок газа после 2019 года
Российский газовый монополист предоставил Венгрии гарантии поставок газа после 2019 года, когда закончится договор с Украиной о транзите топлива.
Обновлено в 15:55
Экономика
Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина
О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Кино
Скончалась актриса Маргарита Жарова
Российская актриса Маргарита Жарова скончалась в возрасте 93-х лет. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом
Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Главу Росгеологии Панова отправили в отставку
В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Финансы
Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн
По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг ушел в отставку
Продолжение: Оренбургскую область временно возглавит Денис Паслер Сегодня губернатор Оренбургской области Юрий Берг ушел в отставку.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Российские военные раздали гумпомощь в сирийской Хаме
«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Башарфа, Шир-Аль-Сахаб и севернее Джубб Аль-Мгара провинции Латакия, Скальбия, Эль Джейт, Абу Абейда, Массака и Сафсафа провинции Хама, города Алеппо (два раза), населенных пунктов Суккари (три раза), Мгарет Марза и Захабия провинции Алеппо», - заявил Купчишин.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Космос
22 марта к Земле приблизится двойник челябинского метеорита
Близнецом челябинского метеорита эксперты из NASA назвали объект, который намеревается подлететь к Земле уже через считанные часы.
Обновлено в 10:41
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Общество
В школах Долинска отменили занятия первой смены
В школах №1 и 2 в Долинске и в школе села Сокол отменили занятия первой смены.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Собаку привязали к рельсам под Петербургом
Обновлено в 17:53
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме
Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.
Обновлено в 18:30