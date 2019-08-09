Футбол

40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке ГерманииSports.ru вчера в 16:58

"Вердер" разгромил "Атлас Дельменхорст" в матче 1-го раунда Кубка Германии (6:1). Нападающий бременской команды Клаудио Писарро забил два мяча. Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
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40-летний Писарро установил рекорд Кубка Германии. В конце сезона форвард собирается заканчивать карьеру

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Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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40-летний нападающий «Вердера» Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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