Футбол

40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке ГерманииSports.ru вчера в 16:58

"Вердер" разгромил "Атлас Дельменхорст" в матче 1-го раунда Кубка Германии (6:1). Нападающий бременской команды Клаудио Писарро забил два мяча. Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
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40-летний нападающий «Вердера» Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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«Вердер» разгромил «Атлас» в матче Кубка Германии

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40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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«Атлас Дельменхорст» — «Вердер»: большая игра маленького клуба

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Клаудио Писарро
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий «Вердера» и сборной Перу. Бывший игрок «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», лондонского «Челси», «Кёльна» и мюнхенской «Баварии». Участник четырёх Кубков Америки 1999, 2004, 2007 и 2015 годов.
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