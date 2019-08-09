"Вердер" разгромил "Атлас Дельменхорст" в матче 1-го раунда Кубка Германии (6:1). Нападающий бременской команды Клаудио Писарро забил два мяча. Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.

40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

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